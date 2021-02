08.02.2021 h 11:24 commenti

Covid e nascita, un neobabbo accusa: "In ospedale regole contraddittorie"

L'uomo ha potuto assistere al parto ma da quel momento non ha più visto la bambina fino alle dimissioni, mentre ha incontrato la compagna per registrare la piccola: "O è sicuro sempre o mai: così però impediscono a un genitore di stare con la figlia"

"Sono regole contraddittorie e penalizzanti per i neogenitori". Non ha dubbi Andrea Raffreddato, fresco babbo di una bambina nata al Santo Stefano il 3 febbraio scorso, che dal momento della nascita non ha potuto più vedere la figlia fino alle dimisisoni dall'ospedale.

"Ho potuto assistere al parto - racconta - e poi sono rimasto per due ore con la mia compagna e la bambina. Da quel momento, però, mi è stato impossibile tornare a trovarla per giorni. Ora, capisco la necessità di prendere tutte le misure di sicurezza contro il Covid, ma mi sembrano provvedimenti un po' contraddittori. Non capisco perché, se viene considerato sicuro farmi assistere al parto e poi il giorno successivo incontrare la mia compagna per andare a registrare la bambina, diventa non sicuro farmi stare almeno un po' di tempo insieme alla piccola. Il pericolo di contagio o c'è sempre o non c'è mai e levare il diritto di vedere la figlia al padre è alquanto vergognoso".

A rendere ancora più contraddittoria la situazione, secondo quanto riferisce Raffreddato, il fatto che mentre la compagna è stata sottoposta a tampone (risultato negativo), a lui nessuno lo ha mai chiesto.