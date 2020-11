04.11.2020 h 15:13 commenti

Covid, è il giorno più nero per i decessi: nove vittime a Prato, 58 in Toscana

Pesantissimo il bilancio tracciato dal bollettino della Regione. I nuovi casi di positività in provincia sono invece 148 in calo rispetto alle media degli ultimi giorni

Il conteggio dei morti per coronavirus nella provincia di Prato fa un grosso salto in avanti in appena 24 ore: oggi se ne contano 9 e il totale sale a 82. Mai così tanti tutti insieme. Giornata nera, anzi nerissima per la città abituata sì al lutto ma non a questi numeri. Le vittime pratesi sono cinque donne e quattro uomini; tutti sono morti all'ospedale ad eccezione di una donna morta, invece, a Villa Donatello a Firenze. Sul fronte dei decessi, il bollettino diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 4 novembre, è il peggiore della seconda ondata di Covid: 58. Le vittime sono 33 uomini e 25 donne con un'età media di 76 anni. Dall'inizio dell'epidemia a oggi, in Toscana sono morte 1.461 persone.

Rispetto a ieri migliora il quadro dei contagi: sono 1.828, ieri erano quasi 2.400. A Prato i nuovi casi sono 148 che portano il consuntivo a 4.343. Questa la ripartizione per comune: 112 a Prato, 18 a Montemurlo, 10 a Carmignano, 5 a Montemurlo e 3 Vaiano.

Continua l'aumento senza sosta dei ricoveri: gli ospedali toscani contano 1.516 pazienti colpiti da coronavirus (65 in più di ieri), e di questi, 197 sono in terapia intensiva (7 in più).

Sono, invece, 223 le nuove guarigioni che portano il complessivo a 15.890. Nel quadro generale di numeri in aumento, si colloca anche quello delle persone in isolamento: rispetto a ieri, oggi ce ne sono oltre 3.600 in più con un sostanziale equilibrio tra chi presenta sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere e chi invece ha avuto contatti con persone risultate positive al virus.

La Toscana mantiene l'ottava posizione nella classifica delle regioni con il più alto numero di casi: qui il rapporto è di 1.406 positivi ogni 100mila abitanti, poco più alto della media nazionale. Prato, tra le province toscane, è quella con il tasso di notifica più alto: 1.685 casi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda i decessi, invece, la Toscana è undicesima: 39 morti ogni 100mila abitanti, mentre la media italiana arriva a 65; è di Massa Carrara il tasso di mortalità più alto su scala regionale: 103 vittime ogni 100mila abitanti, il doppio di Firenze dove ogni 100mila abitanti si contano 52 morti.



