Sono pratesi due dei 34 morti di Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Lo si ricava dal bollettino della Regione che segnala anche 108 nuovi contagi in provincia e 914 in tutta la Toscana. Numeri più bassi rispetto alle scorse settimane ma che ancora non fanno scendere la soglia dei casi ogni centomila abitanti sotto 250, limite necessario per lasciare finalmente la zona rossa e approdare da sabato pomeriggio in quella arancione, come gran parte della Toscana. Ieri sera l'incidenza pratese era risalita a 266 dai 260 del giorno precedente. Con le ultime due vittime sale a 457 il numero di pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati contagiati dal coronavirus.

In Toscana sono stati eseguiti 12.549 tamponi molecolari e 11.330 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 27.414, al netto di 1.117 persone dichiarate guarite. I ricoverati sono 1.947 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 283 in terapia intensiva (3 in meno).