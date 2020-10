22.10.2020 h 15:42 commenti

Covid, due decessi e 51 nuovi casi a Prato. La Toscana per la prima volta oltre mille contagiati in un giorno

Due anziani pratesi hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 58 da inizio epidemia

Purtroppo si allunga la lista dei pratesi che non sono riusciti a superare il Covid. Nelle ultime 24 ore si registrano altre due vittime, che fanno salire il totale da inizio epidemia a 58 decessi. Si tratta di un anziano ultraottantenne che era ricoverato in terapia intensiva al Santo Stefano e di un donna di 88 anni, anche lei ricoverata in ospedale. Oltre ai due pratesi, in Toscana si registrano altri sei decessi.

Sono invece 51 i nuovi casi di positività a Prato registrati da ieri. Un numero che, però, risente sicuramente del rallentamento nell'elaborazione dei tamponi da parte del laboratorio del Santo Stefano ( LEGGI ). Tra questi ci sono comunque 9 ragazzi in età colare, tra i 6 e i 16 anni. L'Asl dovrà quindi fare l'indagine epidemiologica e decidere eventuali provvedimenti per le classi frequentate dai giovani positivi.

In Toscana sono oggi 1.145 i nuovi casi di positività al Coronavirus (927 identificati in corso di tracciamento e 218 da attività di screening). Per la prima volta il numero di contagi quotidiani nella regione sale quindi sopra quota mille. I tamponi eseguiti sono stati 11.495 con 7.270 soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo). Conqinuano a salire i ricoverati nei reparti Covid che sono 606 (27 in più rispetto a ieri), di cui 82 in terapia intensiva (6 in più).