Covid, dopo tanti giorni con "zero decessi" si registrano tre morti nell'area pratese

I nuovi contagiati, 79, confermano il balzo avuto ieri. In tutta la Toscana casi in aumento, sette decessi ma ricoveri in discesa, seppur lieve

Il quadro del contagio a Prato e provincia si complica. I 79 nuovi casi di oggi confermano il rialzo della curva registrato ieri e in più, dopo molti giorni di tranquillità, peggiora il bilancio dei decessi. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione nelle ultime 24 ore se ne sono verificati tre che portano il totale da inizio pandemia a 612. Con i 79 nuovi contagi di oggi il totale sale a 24.483. Confermato il rialzo anche in tutta la Toscana dove i nuovi casi sono 654 che sommati a quelli registrati dal primo giorno di emergenza sanitaria portano il totale a 267.976 positivi. L'età media dei casi odierni è di circa 38 anni. Il tasso dei nuovi positivi è 4,15%.

Oggi in Toscana si contano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 66,4 anni. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 249.151 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.091 tamponi molecolari e 5.673 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 7.067 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.832, -2,3% rispetto a ieri. Una buona notizia c'è: seppur leggermente cala il numero di ricoveri nelle strutture toscane. I ricoverati sono 419 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (1 in meno).

