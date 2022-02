17.02.2022 h 14:08 commenti

Covid, dopo la tregua di ieri il bilancio provinciale dei decessi torna a peggiorare

Rispetto a ieri a Prato sono in calo i nuovi contagi mentre si registra un lieve rialzo in Toscana. Ecco la situazione dei ricoveri

E' una donna di Prato di 82 anni, morta al Santo Stefano, la 732esima vittima del Covid registrata sul territorio provinciale da inizio pandemia a oggi secondo quanto segnala l'Asl Toscana centro. Il report però non coincide con il bollettino regionale che invece segnala due decessi su Prato. In ogni caso, rispetto alla battuta d'arresto registrata ieri, il bilancio provinciale dei decessi torna a peggiorare.

In Toscana i morti segnalati sono venti: 14 uomini e 6 donne con un'età media di 79,1 anni.

Sul fronte contagi a Prato si registrano 199 nuovi casi, 13 in meno rispetto a ieri, mentre in tutta la regione sono 3.691 e hanno un'età media di 36 anni. Rispetto a ieri sono circa 300 in più ma va detto che è maggiore di circa 2mila unità anche il numero dei tamponi processati, oltre 34.300 di cui 10.296 tamponi molecolari. Di questi il 10,8% è risultato positivo. Sono invece 6.725 i soggetti testati oggi di cui il 54,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 58.035, il 5,4%in meno rispetto a ieri.

I ricoverati in tutte le strutture toscane sono 1.089 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (1 in più). Al Santo Stefano i ricoverati sono 87 di cui 8 in terapia intensiva (+1). Tutti occupati i 69 posti al Creaf e i 44 alla Melagrana.