29.09.2021 h 12:55 commenti

Covid, dopo il giorno nero c'è un'altra vittima a Prato. I contagi restano bassi

I decessi totali da inizio pandemia salgono a 635. Ieri morta anche una ragazza di 23 anni. I nuovi positivi in provincia nelle ultime 24 ore sono stati 27

Il Covid ha fatto un'altra vittima a Prato, la numero 635 dall'inizio della pandemia. Si tratta di una donna italiana di 68 anni, che era ricoverata al Santo Stefano. La notizia arriva all'indomani del giorno nero per la nostra provincia, con ben quattro decessi, compreso quello di una ragazza cinese di 23 anni, ricoverata da giorni in terapia intensiva al Santo Stefano. Con lei sono morti altri due connazionali di 43 e 53 anni e un'anziana pratese di 95 anni. Gli stranieri, secondo quanto comunicato dall'Asl, non avevano fatto il vaccino. Oltre alla vittima pratese, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri quattro decessi per Covid in Toscana.

Venendo ai contagi, questi restano ancora bassi sia in provincia di Prato (27, cinque in meno rispetto al giorno precedente) sia in Toscana (complessivamente 248, in questo caso in risalita) e prosegue il netto calo di pazienti ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 292 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 36 in terapia intensiva (7 in meno).

Sono stati più di 18mila i tamponi eseguti tra molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta all'1,4%, mentre è del 3,6% per le prime diagnosi.

