Dopo i numeri record del fine settimana (35 casi sabato, 44 ieri domenica), torna su numeri più tranquillizzante il bilancio dei tamponi positivi al Covid registrati a Prato dall'Asl: nelle 24 ore che intercorrono tra mezzogiorno di ieri e la stessa ora di oggi sono stati solo sei le nuove positività in provincia che sfiora, però, quota mille casi dal'inizio dell'epidemia, fermandosi a quota 999.

In Toscana le nuove positività al Coronavirus sono invece 185 in più rispetto a ieri (101 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening su un totale di 5.314 tamponi analizzati). L'età media è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 66% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico.

Rispetto a ieri si registra un incremento dei ricoveri per Covid negli ospedali toscani, dove i ricoverati sono 144 (19 in più), di cui 32 in terapia intensiva (6 in più). Oggi si registrano due nuovi decessi: due uomini, con un'età media di 78 anni, uno residente a Firenze e uno a Pistoia.