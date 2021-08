02.08.2021 h 12:45 commenti

Covid, dopo 27 giorni di 'zero decessi' si registrano due morti nell'area pratese. I nuovi contagi sono 45

Le vittime sono due uomini di 66 e 70 anni deceduti nelle settimane scorse e mai comunicati dalla Asl. In Toscana 452 casi e 6 morti. Tasso di positività, esclusi i controlli, sopra il 15 per cento. 34 anni l'età media dei nuovi positivi. Aumentano i ricoveri

Si interrompe dopo 27 giorni la striscia 'zero decessi' a Prato. Altre due le vittime del coronavirus che portano il totale dei morti a 604. Si tratta di due uomini di 66 e 70 anni, entrambi ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Le morti risalgono alle passate settimane ma fino ad oggi non erano mai state conteggiate dalla Asl. I nuovi casi, invece, sono 45 con il totale che sale a 23.316. E' quanto riporta il bollettino che la Regione ha diffuso oggi, lunedì 2 agosto, per fare il punto sull'andamento dell'emergenza sanitaria in Toscana dove si registrano 452 contagi (totale 253.127) e 6 morti (totale 6.919). Le vittime sono 2 uomini e 4 donne, età media 69 anni.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 6mila tamponi tra molecolari e rapidi con un tasso di positività – controlli esclusi – del 15,1 per cento.

Gli attualmente positivi in Toscana sono ad oggi 7.854, in crescita del 3,8 per cento nelle ultime 24 ore.

Aumenta il numero dei ricoveri: 159 i pazienti nei reparti Covid, 10 in più rispetto a ieri; nelle terapie intensive sono ricoverate 20 persone, 2 in più nell'arco delle 24 ore. In tutto si contano 179 ricoveri.

L'età media dei nuovi positivi è 34 anni con un picco del 40 per cento nella fascia d'età compresa tra 20 e 39.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus