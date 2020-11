08.11.2020 h 15:55 commenti

Covid, domenica nera per Prato: cinque morti e 336 nuovi casi di positività

La provincia è quella con il più alto tasso di contagi in Toscana rispetto alla popolazione. In Toscana i positivi sono 2.479 in più e i decessi 29, con 586 nuovi guariti

Continua ad essere molto pesante il bilancio giornaliero del Covid a Prato, come si legge nel quotidiano bollettino emesso dalla Regione. Oggi sono cinque i decessi avvenuti in provincia. Le vittime sono due uomini di 74 e 86 anni e una donna anche lei 86enne residenti a Prato, una donna di 84 anni di Montemurlo e di un uomo di 86 anni che abitava a Poggio a Caiano. Tutti erano ricoverati al Santo Stefano.

Mentre i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 336. Un numero molto alto che fa di Prato la provincia in Toscana con l'incidenza più alta di contagi in rapporto alla popolazione. L'Asl nel suo riepilogo conteggia due casi in più per un totale di 338, così suddivisi: Cantagallo 2, Carmignano 19, Montemurlo 32, Poggio a Caiano 10, Prato 252, Vaiano 12 e Vernio 11. La più piccola tra i nuovi contagiati è una bambina di 8 mesi, mentre la più anziana una donna di 95 anni.

Venendo al Santo Stefano, la situazione è di 130 pazienti ricoverati nel reparto Covid (ne sono stati dimessi 8 ma ne sono stati ricoverati altri 24), 10 a malattie infettive mentre in terapia intensiva sono 24 i posti occupati, stabili rispetto a ieri. 42 i pazienti che si trovano a La Melagrana a Narnali.

A livello toscano c'è da registrare un'ulteriore crescita dei malati che hanno richiesto il ricovero in ospedale: le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.700 (118 in più rispetto a ieri), 226 in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE IN TOSCANA - Sono invece 2.479 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Toscana, contro i 2.787 di ieri. I deceduti diminuiscono di una sola unità, scendendo a 29. Anche i nuovi guariti diminuiscono: oggi sono 586 contro i 614 di ieri.

Questi sono i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

I tamponi eseguiti sono stati 15.542 con un totale di 8.264 i soggetti testati (gli altri sono tamponi di controllo). Quindi il 30%delle persone testate è risultata positiva. A questi si aggiungono i 1.784 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Complessivamente, 41.747 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.746 in più rispetto a ieri).

I 29 decessi riguardano 18 uomini e 11 donne con un'età media di 83,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 13 a Firenze, 5 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 3 a Livorno, 1 residente fuori Toscana.