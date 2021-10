30.10.2021 h 15:31 commenti

Covid, dodici nuovi contagi e nessun decesso. La curva resta bassa

I numeri del quadro pratese confermano una situazione sotto controllo. In Toscana i decessi sono due

Dodici nuovi casi Covid e nessun decesso. Il quadro registrato dal quotidiano bollettino regionale sulla pandemia continua a essere stabile e su numeri bassi. Rispetto a ieri c’è anche un leggero miglioramento sul fronte dei contagi (erano 17). Con i 12 di oggi il totale pratese da inizio pandemia sale a 26.662 casi mentre i decessi restano fermi a quota 644.

In Toscana sono 289.252 i casi di positività al Coronavirus, 287 in più rispetto a ieri (272 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico). Hanno un’età media di 41 anni.

Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna di Pisa e di Siena, con un'età media di 77 anni.

Oggi sono stati eseguiti 8.202 tamponi molecolari e 21.652 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 8.880 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.569, +1,4% rispetto a ieri.

Leggero peggioramento sull’occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere toscane. I ricoverati sono 269 (11 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno).



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus