01.01.2021 h 13:08 commenti

Covid, dimezzati i nuovi casi a Prato ma purtroppo ci sono altre tre vittime

Il primo bollettino del 2021 della Regione segnala in tutta la Toscana 589 nuovi contagi (su quasi 10mila tamponi analizzati) e 28 decessi. Continua il calo di ricoverati negli ospedali

Casi dimezzati rispetto a ieri ma, purtroppo, altre tre vittime del Covid a Prato, dopo tre giorni senza decessi. E' questo quanto si legge nel primo bollettino del 2021 emesso dalla Regione con la situazione delle ultime 24 ore sul fronte della pandemia. Sono quindi 25 i nuovi casi di contagio in provincia: un numero in linea con quelli di inizio settimana e dimezzato rispetto ai 50 segnalati nel bollettino di ieri. Dei nuovi casi 22 sono a Prato, due a Vaiano e uno a Montemurlo. Si torna, però, a morire di Covid a Prato: con i tre decessi segnalati oggi, il totale da inizio pandemia sale quindi a 249 morti. Tutte e tre le ultime vittime sono decedute al Santo Stefano: si tratta di un 66enne di Montemurlo e di due uomini di 76 e 83 anni, entrambi residenti a Prato.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono invece 589 a fronte di 9.763 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, di cui il 6% positivo. Sono invece 3.344 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono 3.576 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.836, +1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 953 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 143 in terapia intensiva (7 in meno). Al Santo Stefano sono 78 i pazienti Covid riucoverati in area medica e 7 quelli in terapia intensiva. Oggi si registrano in Toscana 27 nuovi decessi: 12 uomini e 15 donne con un'età media di 85 anni.