Covid, dieci tamponi positivi a Prato nelle ultime 24 ore

Per la prima volta da settimane torna in doppia cifra il numero delle nuove positività nella provincia. Si tratta di persone asintomatiche o paucisintomatiche

Tornano per la prima volta in doppia cifra dopo molte settimane i casi di positività al coronavirus a Prato. Lo comunica la Regione Toscana che, nel suo bollettino quotidiano, segnala ben 10 tamponi positivi riscontrati in provincia nelle ultime 24 ore. I casi totali a Prato da inizio emergenza salgono così a 635. L'Asl ha poi meglio dettagliato le singole situazioni: otto dei casi sono su Prato e due a Montemurlo. Non ci sarebbero, quindi, nuovi focolai. Bisogna tenere conto che in questi giorni sono stati fatti i tamponi anche alle undici persone che erano risultate positive al test sierologico fatto dall'Asl sul personale scolastico ( LEGGI ). In ogni caso si tratterebbe di positività in soggetti asintomatici o paucisintomatici.

In Toscana, invece, i tamponi positivi accertati da ieri sono 69 su un totale di 7.629 effettuati, con una età media di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 31% tra 41 e 65 anni, il 22% ha più di 65 anni). Per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, l'11% paucisintomatico. Delle 69 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui uno per motivi di vacanza dalla Spagna. Due casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (uno Sardegna e uno Emilia Romagna). Tre casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 48% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi fortunatamente in Toscana non si registrano nuovi decessi.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in tutta la regione oggi sono complessivamente 66 (4 in più rispetto a ieri), 8 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).