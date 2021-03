29.03.2021 h 14:29 commenti

Covid, deciso calo nei nuovi contagi a Prato ma anche oggi ci sono tre vittime

Il bollettino della Regione segnala 75 nuovi casi di positività nell'area pratese nelle ultime 24 ore, quasi cento in meno rispetto a ieri

Ci sono altre tre vittime del Covid a Prato su un totale di 31 decessi registrati dalle autorità sanitarie in tutta la Toscana nelle ultime 24 ore. Un numero dimezzato rispetto al triste bilancio di ieri, quando i morti pratesi erano stati sei, ma che fa salire il totale da inizio pandemia a 407. Si tratta di due pratesi di 79 e 80 anni e di un montemurlese di 87: erano tutti ricoverati al Santo Stefano.

Sempre nel bollettino della Regione si registra un drastico calo dei nuovi contagi nell'area pratese che sono stati 75, quasi cento in meno rispetto a ieri. La speranza è che non sia successo come la scorsa settimana, quando un analogo deciso miglioramento era stato provocato da una ritardata comunicazione di circa un centinaio di casi, con il conseguente balletto tra zona arancione e rossa per la Toscana.

Calano i nuovi positivi anche a livello regionale con i 1.021 nuovi casi individuati nelle ultime ventiquattro ore. Purtroppo però crescono i posti occupati nei reparti Covid degli ospedali: i ricoverati sono ad oggi 1.794 (25 in più, più), di cui 262 in terapia intensiva (due in meno). Gli altri 26.096 toscani colpiti dall'infezione sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono asintomatici. Al Santo Stefano ci sono 169 pazienti Covid in area medica e 14 in terapia intensiva, mentre sono 42 a La Melagrana e 40 al centro Pegaso all'ex Creaf.

I tamponi analizzati sono stati circa 12mila tra monoclonali e antigenici rapidi. Di questi l’8,4 per cento è risultato positivo. Se il campione preso a riferimento è invece quello dei soli soggetti testati (5.521, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale al 18,5 per cento. L'età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di circa 43 anni. Si registrano 661 nuove guarigioni.