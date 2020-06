18.06.2020 h 15:27 commenti

Covid, da una settimana a Prato non si registrano nuovi casi

La conferma arriva dal bollettino della Regione che per la nostra provincia segnala zero anche alla voce decessi. I tamponi positivi della Rsa di Comeana sono su persone già infettate dal coronavirus

Il bollettino della Regione sull'emergenza Covid fa registrare anche oggi, 18 giugno, un doppio zero per Prato: nessun nuovo contagio e nessun decesso, con i totali da inizio epidemia che sono fermi a 569 e 51. Con oggi è da una settimana esatta che non si registrano nuovi casi in tutta la provincia, anche perché i tre tamponi positivi tra gli ospiti della Rsa di Comeana non sono nuovi contagi ma riguardano persone già infettate dal coronavirus ( LEGGI ).

E la curva dell'epidemia continua a restare piatta anche in Toscana dove a mezzogiorno di oggi erano solo due i nuovi tamponi positivi a fronte di 3.394 analizzati nei vari laboratori. I casi si sono registrati a Livorno e a Firenze. Ed era residente nel capoluogo anche l'unica vittima del Covid segnalata oggi dalla Regione: si tratta di un uomo di 92 anni.

Continua a scendere anche il numero degli attualmente positivi che sono oggi 438: 402 in isolamento a casa e 36 (11 in meno di ieri) ricoverati in ospedale, di cui 13 in terapia intensiva.