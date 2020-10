17.10.2020 h 13:02 commenti

Covid, da domani i tamponi si prenotano online. Corsie preferenziali per i ragazzi delle scuole

La Regione ha annunciato due importanti novità per porre rimedio alle criticità emerse negli ultimi tempi. Con quattro semplici passaggi si potrà fissare il test da casa con il pc o lo smartphone

Al via, da domani, domanica 18 ottobre, il portale unico regionale per la prenotazione online dei tamponi e test rapidi. la Regione garantisce che così non ci saranno più attese e telefonate al cup e niente più code. inoltre per i ragazzi in età scolare sono previsti drive through e test rapidi dedicati.Il sistema, se si dimostrerà efficace, potrà rimediate alle tante problematiche emerse in queste settimane, con ritardi sia nel prenotare il tampone sia poi nell'avere il risultato.Dalle 8 di domani, dunque, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi, sarà possibile prenotare un tampone o un test rapido con quattro semplici passaggi, quattro rapide azioni che prevedono: aprire il sito https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ dal proprio computer di casa, ma anche da smartphone o tablet; inserire il codice fiscale, il numero di cellulare e il numero di ricetta elettronica; scegliere il presidio o il distretto preferito, selezionare la data e l’ora in cui si vuole effettuare il prelievo; attendere la ricezione di un sms di conferma con possibilità di stamparsi il promemoria.Il referto del test molecolare potrà essere ritirato in modalità digitale, anche da casa, accedendo al Fascicolo sanitario elettronico con la Tessera Sanitaria, con Spid o con carta identità elettronica, ma anche dal recente portale dedicato https://referticovid.sanita.toscana.it Le novità non finiscono qui. Per ovviare alla carenza di reattivi o dispositivi da parte delle aziende fornitrici, la Toscana ha differenziato, in collaborazione con Estar, i canali produttivi dei test molecolari su più tecnologie e, quindi, anche su test antigenici di varie tipologie. Nel caso dei test per la determinazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2, data la velocità di esecuzione, che va dai 15 ai 30 minuti, questi verranno dedicati prevalentemente ai ragazzi in età scolare, andando così incontro alla necessità delle famiglie e delle scuole di avere risposte in tempi rapidi. Oltre al portale di prenotazione, verrà in questo caso utilizzata nei drive through (per loro natura mobili) la App sviluppata da Regione Toscana, denominata #ascuolainsalute, che consentirà agli operatori di registrare l’accettazione e l’esecuzione del test stesso, direttamente sul posto.