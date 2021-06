19.06.2021 h 14:37 commenti

Covid, curva sempre più piatta: a Prato quattro nuovi casi e nessun decesso

Alla vigilia dell'ingresso della Toscana in zona bianca, il bollettino che fa il punto sulla pandemia consegna una fotografia più che positiva della situazione: in tutta la Regione c'è stata una sola vittima

Quattro nuovi contagi e nessun decesso. Alla vigilia dell'ingresso della Toscana in zona bianca, che scatterà alla mezzanotte di domani domenica, il bollettino odierno della Regione sulla pandemia conferma i dati confortanti su una curva ormai appiattita verso il basso. E i numeri sono bassi anche a livello regionale dove nelle ultime 24 ore si contano 62 nuovi contagi e una sola vittima, una donna di 84 anni che abitava a Lucca. L'età media dei 62 nuovi positivi odierni è di 38 anni. In totale sono stati eseguiti quasi 19mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di positività che scende allo 0,3% (1,3% sulle prime diagnosi). Continua il calo delle persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 182 (7 in meno rispetto a ieri) 38 in terapia intensiva (1 in più).

