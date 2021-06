30.06.2021 h 13:01 commenti

Covid, curva piatta a Prato: anche oggi un solo positivo ma c'è purtroppo una vittima

La Regione segnala il decesso numero 598 in provincia da inizio pandemia tra le persone contagiate. In tutta la Toscana le persone ricoverate negli ospedali dopo essersi infettate sono poco più di cento

Resta piatta la curva del contagio da Covid nell'area pratese dove anche nelle ultime 24 ore è stato accertato solo un nuovo caso di positività. C'è, però, da registrare un'altra vittima pratese, la numero 598 da inizio pandemia. E' uno dei quattro decessi registrati oggi dalle autorità sanitarie e comunicati dalla Regione attraverso il consueto bollettino che fa il punto della situazione. I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono complessivamente 37 su poco meno di 13mila tamponi analizzati. Il tasso dei nuovi positivi è 0,29% (0,8% sulle prime diagnosi) mentre l'età media dei positivi è di 34 anni.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono in tutto 114 (12 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (4 in meno).

seguono aggiornamenti