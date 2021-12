27.12.2021 h 13:02 commenti

Covid, curva in crescita a Prato: 237 nuovi casi e due decessi nelle ultime 24 ore

In Toscana sono emersi 2.843 positivi dall'analisi di oltre 17mila tamponi tra molecolari e antigenici

La curva pandemica continua a galoppare anche a Prato. Nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale si registrano 237 nuovi contagiati e due decessi. Si tratta di una donna di 73 anni deceduta a Careggi e di un uomo di 63 al Santo Stefano. Entrambi erano di Prato.

Con i contagi di oggi il totale pratese da inizio pandemia conta 29.440 casi di positività mentre i decessi salgono a quota 662.

Vediamo la situazione generale della Toscana. I nuovi casi sono 2.843, circa duecento in meno rispetto a ieri, ed emergono dall'analisi di 10.839 tamponi molecolari e 6.811 tamponi antigenici rapidi (il 16,1% è risultato positivo). L'età media è di 36 anni circa.

Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 79 anni e come scritto due sono di Prato.

Sono invece 6.022 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.273, +7,6% rispetto a ieri.

In aumento l'occupazione dei posti letto nelle strutture toscane. I ricoverati sono 569, (54 in più rispetto a ieri, pari al +10,5%), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più, +5,6%). La situazione a Prato: all'ospedale Santo Stefano occupati 34 dei 36 letti disponibili in area Covid e 8 dei 10 disponibili in terapia intensiva; al entro Pegaso occupati 16 letti su 20.