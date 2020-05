08.05.2020 h 16:46 commenti

Covid, curva del contagio quasi piatta: solo un nuovo caso registrato a Prato

Notizie confortanti dal bollettino della Regione. Per il quarto giorno consecutivo non ci sono decessi in provincia

Un solo nuovo positivo al coronavirus a Prato e, per fortuna, ancora nessun decesso. Cosa che accade ormai da quattro giorno. Continuano ad arrivare notizie confortanti dal quotidiano bollettino della Regione che fotografa la situazione dell'emergenza Covid19 alle 12 di oggi, confrontata con le 24 ore precedenti. Prosegue quindi il trend degli ultimi giorni, con la curva dei nuovi contagi praticamente appiattita. Sono così complessivamente 536 i tamponi positivi tra Prato e provincia, mentre i decessi restano fermi a quota 43. Situazione simile anche al resto della Toscana dove sono 38 i nuovi casi di positività conteggiati oggi, risultati dall'analisi di 4.260 tamponi, con il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia che sale a 9.721. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali). Si registrano purtroppo 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un’età media di 84,1 anni. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 483, 45 in meno di ieri (-8,5%), di cui 84 in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 17 di marzo 2020 per i ricoveri totali, al 13 marzo per le terapie intensive.

