Covid, crescono i contagi sia a Prato sia in Toscana. Stabile la situazione negli ospedali

Nelle ultime 24 ore i casi di positività accertati sono stati 36 in provincia e 610 in tutta la regione. Due anziani le vittima toscane ma nessuna era residente nell'area pratese

Nessuna vittima del Covid segnalata nelle ultime 24 ore in provincia di Prato, dove però i nuovi casi raddoppiano rispetto a ieri, arrivando a 36 contagi. Del resto un balzo nelle infezioni si registra in tutta la Toscana: sono 610 le nuove positività su 35.129 test di cui 10.443 tamponi molecolari e 24.686 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,74% (5,9% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi registrati nell'arco di 24 ore erano stati 391 su 28.195 test, con un tasso di nuovi positivi dell' 1,39% (4,7% sulle prime diagnosi). Era dal 2 settembre che i contagi giornalieri non superavano quota 600: allora erano stati 615 su 18.424 test e un tasso dei nuovi positivi del 3,34% (8,5% sulle prime diagnosi). L'età media dei 610 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). Oggi si registrano purtroppo due nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 85 anni, residenti a Pistoia e Siena.

Per fortuna resta stabile la situazione negli ospedali della Toscana dove i ricoverati sono 301 (1 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più).