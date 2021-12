03.12.2021 h 13:03 commenti

Covid, crescono i contagi a Prato e in Toscana ma la pressione sugli ospedali resta bassa

Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati 60 nell'area pratese e 709 in tutta la regione

Salgono i contagi da Covid sia a Prato sia nell'intera Toscana ma per fortuna a questo non corrisponde un aumento dei posti letto occupati (dove anzi si registra una leggera diminuzione). Sul fronte dei decessi, invece, non ne viene segnalato nessuno in provincia mentre sono tre in regione: due uomini e una donna con un'età media di 83,7 anni (residenti a Lucca, a Pisa e a Siena).

Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato sul bollettino della Regione, nell'area pratese sono stati 60 i nuovi positivi al Covid. I nuovi casi in Toscana invece sono stati 709 su 31.631 test di cui 10.607 tamponi molecolari e 21.024 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,24% (7,2% sulle prime diagnosi). Il numero dei contagi giornalieri compie così un nuovo salto in avanti. L'ultima volta che i contagi avevano superato quota 700 era il 27 agosto scorso. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono 294 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno).