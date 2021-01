13.01.2021 h 13:41 commenti

Covid, crescono i contagi a Prato a causa del focolaio nella rsa

Il bilancio quotidiano peggiora di quasi cinquanta unità ma si tratta soprattutto del contagio al Pio istituto Caterina dei Ricci dove ieri Il Covid ha colpito tutti gli ospiti. Nessun decesso



Con i positivi di oggi sale a 10.818 il numero dei contagiati pratesi da inizio pandemia. Oggi fortunatamente non si registrano decessi sul territorio per cui il bilancio complessivo resta fermo a 264 morti. Balzo in avanti dei nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore a Prato. Sono 68, ben 49 in più di ieri (57 a Prato, 5 a Montemurlo, 2 a Cantagallo, uno ciascuno a Carmignano, Vaiano e Vernio). Il motivo è legato all'estensione del focolaio scoppiato all'interno della rsa Pio istituto Caterina dei Ricci dove ieri sono risultati positivi tutti i 103 anziani ospiti eccetto uno ( leggi) . Oggi quattro di loro sono stati spostati al Santo Stefano per precauzione.Con i positivi di oggi sale a 10.818 il numero dei contagiati pratesi da inizio pandemia. Oggi fortunatamente non si registrano decessi sul territorio per cui il bilancio complessivo resta fermo a 264 morti.

In Toscana i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 507, su un totale, da inizio epidemia, pari a 126.140 unità. L'età media è di 52 anni circa. I decessi invece sono 11: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 80,8 anni.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 113.398 (89,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.988.970, 10.258 in più rispetto a ieri, di cui il 4,9% positivo. Sono, invece, 3.716 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.792 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 8.826, +1,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 878 (32 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%), 140 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 2,2%).