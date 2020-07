25.07.2020 h 10:02 commenti

Covid, contributo affitto: pagamenti a singhiozzo ed è polemica

Il bando per il contributo affitto straordinario Covid è scaduto il 19 maggio, la graduatoria definitiva degli aventi diritto è stata pubblicata sul sito del comune di Prato a fine giugno, ma ad oggi a molte delle 626 famiglie che ne hanno diritto non è arrivato il contributo di 300 euro per tre mesi, previsto dal bando .

Al sindaco Matteo Biffoni, e anche a Notizie di Prato, sono arrivate segnalazioni da parte dei cittadini che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto e temono lo sfratto. Dal Comune fanno sapere che “Gli uffici competenti per il pagamento sono stati sollecitati, le risorse ci sono e a breve dovrebbero essere liquidate”.

Le domande presentate on line sono state 1.989 le domande di queste, almeno un centinaio sono risultate doppie, gli italiani sono stati 846, i cittadini comunitari 155, quelle extracomunitari 988. I ricorsi sono stati 108 di cui 21 accolti



