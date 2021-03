07.03.2021 h 14:02 commenti

Covid, continuano a crescere contagi e ricoveri. Due le vittime pratesi segnalate dalla Regione

Nelle ultime 24 ore nell'area pratese registrati 150 nuovi casi di positività, in tutta la Toscana sono stati 1.355. Negli ospedali sempre più posti letto occupati da pazienti infettati dal coronavirus

Continuano ad essere molto preoccupanti i numeri della pandemia Covid. Il bollettino della Regione segnala per oggi, domenica 7 marzo, un aumento dei nuovi casi e dei ricoveri con i decessi che restano su numeri molto alti, e questo sia a Prato sia in tutta la Toscana. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, sono 150 i nuovi contagiati scoperti nell'area pratese (ieri erano stati 138), mentre in tutta la regione sono stati 1.355. Le vittime toscane sono invece state 10 (6 uomini e 4 donne con un'età media di 77,6 anni), due delle quali a Prato (e non quattro come inizialmente comunicato dalla Regione). Si tratta di un uom o di 75 anni e di uno di 81, entrambi deceduti al Santo Stefano dove erano ricoverati. Il totale dei decessi tra i pratesi contagiati dal Covid sale quindi a 333 da inizio emergenza. Il grosso dei nuovi positivi a Prato è nel capoluogo con 131 casi, i restanti sono così suddivisi per comune: Carmignano 3, Montemurlo 4, Poggio a Caiano 3, Vaiano 8 e Vernio 1.

La Regione comunica che da ieri sono stati eseguiti 16.738 tamponi molecolari e 6.267 antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 13.435 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Sono 630 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi salgono così a 21.401. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.308 (38 in più rispetto a ieri), di cui 199 in terapia intensiva (10 in più). Crescono anche i ricoverati nelle strutture pratesi. Oggi erano 107 i pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 17 in terapia intensiva, mentre sono tutti occupati i 42 posti letto a La Melagrana e ci sono 26 pazienti al Centro Pegaso all'ex Creaf.