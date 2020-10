26.10.2020 h 14:25 commenti

Covid, continua a salire il numero di casi a Prato: oggi sono 267 in più, C'è anche una vittima

Anche per la Toscana numeri molto alti nel bollettino emesso dalla Regione, con 2.171 nuove positività e 13 decessi. Crescono i ricoveri in ospedale, stabili quelli in terapia intensiva

Sale ancora il numero dei contagi da coronavirus nell'area pratese: 267 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E' il numero più alto registrato dall'inizio dell'emergenza sanitaria che, ad oggi, lunedì 26 ottobre, conta complessivamente 2.412 persone positive all'infezione. C'è da aggiungere però che un numero così alto si spiega con il ritardo accumulato dalla Asl nell'analisi dei tamponi; un ritardo che l'azienda sanitaria sta lentamente recuperando e che, dunque, comporta un incremento maggiore nel conteggio delle positività. A smuoversi è anche il bilancio dei morti che diventano 60 con l'ultimo decesso comunicato dalla Regione. Al momento l'Asl non ha fornito ulteriori dettagli sia sulla vittima sia sulle nuove positività.

Il bollettino di oggi, come gli ultimi del resto, conferma l'aumento del contagio: in Toscana sono emersi 2.171 nuovi casi che portano il bilancio complessivo a 33.461. I tamponi eseguiti sono stati 13.122 con il totale che ha superato la soglia del milione da quando è cominciata l'epidemia.

Tredici, invece, le persone che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione: si tratta di 4 uomini e 9 donne, età media 83 anni; ad oggi i morti in Toscana sono 1.275.

Si assiste ancora ad una crescita del numero dei ricoveri: sono 889, 64 più di ieri, i pazienti ricoverati negli ospedali toscani, e di questi sono 110 quelli in terapia intensiva, uno in meno.

Centodue le nuove guarigioni: al momento sono 12.810 i pazienti che non hanno più i sintomi dell'infezione o che sono risultati negativi al tampone di controllo.

