06.06.2020 h 15:00 commenti

Covid, continua a calare il numero dei ricoverati. Oggi cinque nuovi positivi in Toscana

La Regione segnala un contagio anche a Prato ma anche oggi, come già avvenuto due volte in questa settimana, l'Asl non lo ha confermato

Continua ad essere quasi piatta in Toscana la curva dei contagi da coronavirus. Oggi, 6 giugno, il bollettino emesso dalla Regione segnala solo cinque nuovi casi di positività, risultati dall'analisi di 2.260 tamponi fatta nelle ultime 24 ore. Uno di questi viene segnalato a Prato, con il totale dei contagi in provincia che sale a 567 dall'inizio dell'emergenza. Un dato che però anche oggi non è stato confermato dall'Asl Toscana Centro nel suo resoconto divulgato in serata. In questa settimana, nessuno dei tre casi segnalati dalla Regione è stato quindi confermato dall'Asl. Se quindi in un conteggio sono stati tre i nuovi contagi a Prato, nell'altro non ne figura nemmeno uno. Una situazione che francamente non trova spiegazioni logiche. Nessun decesso per Covid19 anche oggi, invece, viene denunciato nel Pratese.

Alla luce dei guariti di oggi, che crescono del 0,9% e raggiungono quota 8.281, gli attualmente positivi sono 785, -8,4% rispetto a ieri. La maggioranza, 714, sono in isolamento a casa, mentre scende a 71 (7 in meno di ieri) di cui 22 in terapia intensiva, il numero dei pazienti ancora ricoverati negli ospedali della regione.

Si registrano in Toscana, purtroppo, cinque nuovi decessi: tre uomini e due donne, con un’età media di 74 anni. Le vittime erano residenti due a Massa-Carrara, una a Lucca e due a Livorno.