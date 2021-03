11.03.2021 h 21:59 commenti

Covid, contagiato il sindaco di Montemurlo: "Continuerò a lavorare da casa per la comunità"

Calamai lo ha comunicato alla cittadinanza con un post su Facebook ricordando anche che da lunedì tutta la provincia è zona rossa e le scuole saranno chiuse

Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso nella tarda serata di oggi, 11 marzo, attraverso un post sui social. «Cari concittadini, desidero informarvi che nei giorni scorsi ho avvertito alcuni malesseri che mi hanno spinto a mettermi in isolamento e a fare il tampone molecolare dal quale oggi è risultata la mia positività al Covid. Nel complesso sto bene, sono a casa e continuo a lavorare, seppur a distanza, per il nostro Comune e per l'interesse della nostra comunità. Continuerò a fare la mia parte tutelando anche in questi giorni, seppur da lontano, la salute pubblica e mettendo in atto tutte le misure necessarie per cercare di sconfiggere questo virus”.

Con l’occasione Calamai ha ricordato che da lunedì Prato e provincia saranno zona rossa con tutte le scuole, di ogni ordine e grado, chiuse. “Purtroppo a livello provinciale i numeri dei contagi sono in forte incremento ed è ormai certo che da lunedì la nostra provincia entrerà in zona rossa con la conseguente chiusura anche di tutte le scuole. Aspettiamo domani l'ufficialità del provvedimento regionale. Nonostante il Covid, io ci sono e continuerò a tenervi informati così come faccio ogni sera da un anno a questa parte, dall'inizio della pandemia. Vi saluto con affetto #soloinsiemepossiamofarcela”.







