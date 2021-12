29.12.2021 h 12:31 commenti

Covid, contagi triplicati in una settimana: oggi sono 565 a Prato e 7.304 in Toscana

Praticamente un tampone ogni due effettuato come prima diagnosi ha dato esito positivo. Nove i decessi, uno dei quali pratese. La pressione sugli ospedali non si aggrava e oggi ci sono due ricoverati in meno nelle terapie intensive

Sono 565 i nuovi casi Covid a Prato in sole 24 ore mentre in Toscana sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi, in pratica un tampone ogni due ha esito positivo). Il numero dei contagi giornalieri segna così un nuovo record - stracciato quello di ieri -, ed è più che triplicato nel giro di una settimana. Nove, invece, i decessi segnalati oggi in Toscana, uno dei quali riguarda un pratese. Si tratta complessivamente di quattro uomini e cinque donne con un'età media di 76,3 anni. L'età media dei nuovi positivi è invece di 37 anni. A fronte di questi numeri record di contagi, la situazione negli ospedali resta tuttosommato sotto controllo visto che in Toscana, rispetto a ieri, ci sono 27 ricoverati in più (il totale è ora di 627), mentre nelle terapie intensive ci sono due posti in meno occupati da pazienti Covid (78). Segno evidente che, almeno allo stato, la nuova variante Omicron è sì estremamente contagiosa ma non ha per ora ripercussioni sul sistema sanitario. Sembra, inoltre, che gran parte dei nuovi ricoverati sia finito in ospedale non per problemi direttamente collegati al Covid ma per altre patologie e ha scoperto la positività solo grazie al tampone obbligatorio che viene fatto al momento di ingresso in ospedale.

