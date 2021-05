28.05.2021 h 14:38 commenti

Covid, contagi in calo a Prato ma anche oggi ci sono tre vittime

Il bollettino della Regione segnala 29 nuovi casi di positività nell'area pratese mentre il totale dei decessi da inizio pandemia è arrivato a 583

Calano i contagi da Covid a Prato ma purtroppo non si arrestano i decessi tra chi ha contratto la malattia. Il bollettino della Regione segnala nelle ultime 24 ore 29 nuovi casi di positività nell'area pratese e tre decessi, tra i quali c'è anche il commesso del Comune Alessandro Menicatti, di cui abbiamo dato notizia ieri ( LEGGI ). Le altre due vittime sono l'avvocato Marcello Cipriani, che aveva 64 anni, e una donna di 71 anni. Il totale dei decessi a Prato da inizio pandemia sale quindi a 583.

In Toscana, invece, i nuovi casi di positività sono 301, con un'età media di 40 anni, mentre le vittime sono 16, in questo caso con età media di 76 anni e mezzo.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati poco meno di 20mila con un tasso di positività dell'1,5%, che sale al 4,1% per le prime diagnosi. I ricoverati negli ospedali toscani continuano a calare e oggi sono 565 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (9 in meno). A Prato ci sono 67 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 11 in terapia intensiva. Altri 41 pazienti sono a La Melagrana e 21 al Centro Pegaso.