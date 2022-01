Contagi da Covid in calo sia a Prato sia in Toscana a fronte di un'analoga diminuzione dei tamponi effettuati, come avviene sempre in occasione di giornate festive. Mentre sono 13 i decessi segnalati in Toscana (6 uomini e 7 donne con un'età media di 75,9 anni) compreso uno avvenuto a Prato ( LEGGI ). E continuano a crescere anche i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 1.066 (65 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (10 in più). Numeri che, a partire dalla prossima settimana, faranno scattare la zona gialla per la Toscana, che fino ad ora era riuscita a restare in bianco. A Prato ci sono 49 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e nove in terapia intensiva. Ci sono poi 30 ricoveri al centro Pegaso e 12 nella bolla Covid a La Melagrana.