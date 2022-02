16.02.2022 h 15:05 commenti

Covid, contagi ancora in calo a Prato dove oggi non sono segnalate vittime

Prosegue la riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere di tutta la regione di pari passo con la discesa del numero di cittadini toscani positivi

Nessun decesso per Covid è segnalato oggi in provincia di Prato nel consueto bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia e riporta un totale di 30 vittime in Toscana, con età media di poco inferiore agli 81 anni.

Una buona notizia, gli zero decessi a Prato, dopo la giornata di ieri caratterizzata da quattro vittime pratesi. E continuano ad essere buoni tutti gli indicatori, a partire da quello fondamentale dell'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid. Oggi in tutti gli ospedali toscani ci sono ricoverate 1.117 persone infette (33 in meno rispetto a ieri), di queste 69 sono in terapia intensiva (anche qui con una riduzione di tre unità sul giorno precedente). A Prato ci sono in totale 86 pazienti Covid al Santo Stefano (sette dei quali in terapia intensiva), 62 al Centro Pegaso e 44 a La Melagrana.

Prosegue a buon ritmo il calo dei positivi in Toscana, che oggi sono 61.375, -6,9% rispetto a ieri, con la guarigione di 7.860 persone nelle ultime 24 ore.

Leggera diminuzione anche per i nuovi casi di contagio giornalieri che in provincia di Prato sono stati 212. I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore invece sono stati 3.328 su 32.077 test di cui 9.668 tamponi molecolari e 22.409 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,38% (56,2% sulle prime diagnosi).