Covid, contagi ancora bassi: a Prato sono 41 con il doppio dei tamponi analizzati rispetto a ieri

Purtroppo anche oggi la Regione segnala tre vittime in provincia. Si va alleggerendo la pressione sugli ospedali rispetto alle fasi più acute della terza ondata

Resta contenuto il numero di nuovi contagi a Prato ma anche oggi, purtroppo, la Regione segnala tre vittime in provincia, che portano il totale da inizio pandemia a 518. Si tratta di un pratese di 77 anni e di un uomo di 81 anni di Carmignano, entrambi deceduti al Santo Stefano, e di una donna di 82 anni, anche lei di Carmignano, morta a casa.

Buone notizie per il secondo giorno consecutivo, invece, sul fronte dei nuovi casi: se ieri erano stati 33, oggi sono 41. Un numero più alto ma con più del doppio di tamponi analizzati rispetto al giorno precedente: ieri in tutta la Toscana erano stati poco meno di 10mila oggi sono 22.393. Cala anche l'incidenza dei casi settimanali ogni centomila abitanti, che si ferma poco sopra quota 200: per l'esattezza 205.

In Toscana sono stati complessivamente 503 i casi di positività al coronavirus con età media di 41 anni, mentre resta alto il numero di decessi: 25, con età media di 74,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 19.536, in calo del 2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.503 (52 in meno), di cui 237 in terapia intensiva (12 in meno). A Prato ci sono 129 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 13 in terapia Intensiva. Sono invece 41 i posti di cure intermedie occupati a La Melagrana, 23 alla palazzina del vecchio ospedale e 50 al Centro Pegaso.