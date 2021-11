29.11.2021 h 14:54 commenti

Covid, con 9 contagi nelle ultime 24 ore Prato si conferma anche oggi la provincia toscana meno colpita

Per la prima volta da settimane il bollettino della Regione segnala zero decessi in tutta la Toscana

Con 9 contagi accertati nelle ultime 24 ore Prato si conferma anche oggi la provincia toscana meno colpita dal Covid con l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che si mantiene intorno alla quota 60 casi, per la precisione a 58. Anche oggi non si segnala nessun decesso, non solo nell'area pratese ma anche in tutta la regione.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 328 su 12.610 test di cui 4.732 tamponi molecolari e 7.878 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,60% (8,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 595) così come quello dei test effettuati che sono più che dimezzati (erano 30.084), di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è più alto (era 1,51%). L'età media dei nuovi positivi odierni è di 40 anni circa: il 27 per cento ha meno di 20 anni, il 19 per cento tra 20 e 39, il 30 per cento tra 40 e 59, il 21 per cento tra 60 e 79 e il 3 per cento più di ottanta.

Crescono, come avviene di norma nel finesettimana, i ricoverati in ospedale che sono 311 (sedici in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (cinque in più).