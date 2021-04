30.04.2021 h 14:41 commenti

Covid, con 71 nuovi contagi l'incidenza a Prato scende sotto quota 250 casi settimanali per 100mila abitanti

E' la prima volta che succede dopo settimane. Anche oggi però ci sono tre vittime che portano il totale da inizio pandemia a 508 pratesi morti dopo l'infezione da coronavirus

Sono 71 i nuovi contagi da Covid accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Prato, dove si registrano ancora tre decessi che portano il totale da inizio pandemia a 508 vittime pratesi. I decessi sono avvenuti tutti al Santo Stefano, si tratta di un uomo di 53 anni, uno di 66 e uno di 77.

La buona notizia è che, per la prima volta dopo settimane, scende sotto i 250 casi l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti dell'area pratese. Oggi siamo a quota 242, sempre tra le più alte d'Italia ma finalmente al di sotto della soglia che, a livello regionale, fa scattare automaticamente la zona rossa e che, fino a due settimane fa, ha imposto a Prato le restrizioni più dure.

I dati si ricavano dal quotidiano bollettino emesso dalla Regione per fare il punto della pandemia in Toscana dove sono complessivamente 870 i nuovi casi di positività al coronavirus, con un'età media che scende a 41 anni. Purtroppo anche oggi si registrano in tutta la regione 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un'età media di 75 anni. Anche in questo caso si abbassa l'età media delle vittime, grazie alla vaccinazione ormai praticamente completata per la fascia di popolazione over 80.

Scende anche il tasso di positività regionale che oggi è al 3,1% (9,2 sulle prime diagnosi) con quasi 28mila tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. I ricoverati sono oggi 1.585 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (1 in meno). In lento miglioramento anche la situazione delle strutture sanitarie pratesi: al Santo Stefano ci sono 150 pazienti Covid in area medica e 14 in terapia intensiva. Per le cure intermedie, invece, 42 pazienti a La Melagrana, 53 al Centro Pegaso e 22 alla palazzina del vecchio ospedale.