Covid, ci sono altri quattro morti a Prato. I contagi nelle ultime 24 ore sono 93

Cala leggermente l'incidenza settimanale dei casi ma nell'area pratese la pandemia rallenta meno che nel resto della Toscana dove oggi il tasso di positività appare in discesa netta

La morsa del Covid non allenta la presa sulla provincia di Prato: anche oggi sono pratesi 93 dei 644 nuovi contagi avvenuti in Toscana e quattro dei 28 decessi conteggiati nel bollettino della Regione. Con i nuovi casi scende leggermente l'incidenza settimanale che con quota 302 resta però abbondantemente sopra i 250 contagi ogni centomila abitanti. Il totale delle vittime da inizio pandemia, invece, è salito a 485.

A livello toscano scende decisamente il tasso di positività: su oltre 23mila tamponi analizzati, tra molecolari e antigenici, il 2,8% è risultato positivo, il 9,3% se si considerano solo le prime diagnosi. E' il quarto giorno consecutivo di calo del Coronavirus in regione, ma oggi il numero di esami processati nei laboratori è comparabile con gli standard consueti di rilevamento durante la settimana e il tasso di positività appare in discesa netta.

I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.822 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 269 in terapia intensiva (4 in meno). Le persone che nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite sono in tutta la regione 1.258.

