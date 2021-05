12.05.2021 h 14:44 commenti

Covid, ci sono altre otto vittime a Prato. Calano i contagi rispetto a ieri

Pesante il bilancio tracciato dal bollettino della Regione. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 554 e la provincia è la seconda toscana per tasso di mortalità dopo Massa Carrara

L'andamento della pandemia a Prato continua a dare segnali preoccupanti. Se oggi torna a scendere il numero di nuovi contagi - sono 57, poco più del 10% dei 495 totali accertati in Toscana -, il bollettino della Regione segnala un altro numero pesantissimo nella casella dei decessi: dei 38 conteggiati in tutta la Toscana ben 8 sono infatti pratesi. Sale così a 554 il numero di persone residenti in provincia e morte dopo essere state infettate dal coronavirus. Così Prato, dopo aver da tempo il primo posto per l'incidenza di contagi, adesso è seconda dopo Massa Carrara (particolarmente colpita durante la prima ondata) per il più alto tasso grezzo di mortalità in Toscana. Nel triste elenco delle vittime conteggiate oggi da Asl e Regione ce ne sono alcune morte nei giorni scorsi ma non ancora segnalate. Sette sono decedute mentre erano ricoverati al Santo Stefano: quattro uomini (di 61, 73, 81 e 94 anni) e tre donne di 72, 76 e 83 anni. C'è poi una 97enne morta a La Melagrana. Migliora, invece, l'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti: oggi Prato è a quota 207, unica provincia italiana sopra la soglia dei 200 casi.

Nelle ultime 24 ore in regione sono stati analizzati 23.190 tamponi di cui 13.726 molecolari e 9.464 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,13% (6,7% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 1.202 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 188 in terapia intensiva (7 in meno). Migliora la situazione nelle strutture sanitarie pratesi: al Santo Stefano ci sono 109 pazienti Covid in area medica e 16 in terapia intensiva, mentre i ricoverati nelle cure intermedie sono 42 a La Melagrana, 14 alla palazzina vecchio ospedale e 38 al Centro Pegaso.