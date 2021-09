07.09.2021 h 13:15 commenti

Covid, ci sono altre due vittime a Prato con i contagi che risalgono rispetto a ieri

Nelle ultime 24 ore in provincia accertati 56 nuovi casi, più di un sesto di quelli totali dell'intera regione

Si allunga la lista dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati infettati dal coronavirus. Il bollettino della Regione di oggi, 7 settembre, segnala infatti due vittime a Prato tra le 8 totali della Toscana (età media di 75,6 anni). Più tardi l'Asl Toscana Centro fornirà ulteriori particolari sui decessi che fanno salire a 618 il totale dei morti di Covid a Prato da inizio pandemia.

Rispetto a ieri nell'area pratese peggiora anche il dato dei nuovi contagi: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 56 i positivi accertati. Più di un sesto del totale di 303 casi di positività registrati nell'intera regione, dove si abbassa il tasso di positività all'1,6% (5,3% sulle prime diagnosi), in virtù dell'analisi di 7.571 tamponi molecolari e 11.729 antigenici rapidi. Calano i ricoverati negli ospedali toscani che sono 447 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (3 in meno).

L'età media dei 303 nuovi positivi è di 39 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

