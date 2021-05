27.05.2021 h 15:08 commenti

Covid, ci sono altri due morti a Prato: uno aveva 42 anni

Da inizio pandemia le vittime pratesi sono state 580. Il bollettino della Regione segnala anche 36 nuovi contagi in provincia nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo delle persone ricoverati negli ospedali toscani

Dopo la giornata con zero decessi per Covid di ieri, oggi purtroppo la Regione segnala altre due vittime a Prato, che portano il totale da inizio pandemia a 580. Si tratta di un uomo di 42 anni, di nazionalità cinese, e di uno di 75. Sono invece 36 i nuovi contagi segnalati in provincia su un totale di 319 accertati in tutta la Toscana, dove i decessi sono stati 16.

Complessivamente sono stati poco più di 19.700 i tamponi eseguiti in tutta la regione nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che si attesta sull'1,6% (il 4,3% sulle prime diagnosi).

Prosegue il calo dei ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 618 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (11 in meno). A Prato ci sono 68 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 12 in terapia intensiva, mentre per le cure intermedie i ricoveri sono 42 a La Melagrana e 24 al Centro Pegaso.

Sul fronte dei vaccini, infine, alle 12 di oggi in Toscana erano state effettuate quasi due milioni di somministrazioni.