17.12.2021

Covid, casi ancora in rialzo a Prato ma nessuna vittima

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 79 in provincia e 1.227 in tutta la Toscana, dove più di un quarto dei nuovi positivi è rappresentato da bambini e ragazzi sotto i venti anni

Dopo il rialzo di ieri, anche oggi i nuovi contagi da Covid in provincia di Prato salgono in maniera evidente: nelel ultime 24 ore, infatti, sono stati 76, numero che non si vedeva da tempo e che fa rialzare decisamente l'incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti nell'area pratese, fin qui rimasta su livelli bassi. Il bollettino della Regione non riporta, comunque, nessuna vittima pratese tra le quattro segnalate da ieri. Si tratat di tre uomini e una donna con un'età media di 87,8 anni (residenti a Firenze e Grosseto e due).

Anche in Toscana il numero di nuovi contagi resta alto: i positivi scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 1.227 su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari e 28.305 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi). L'età media dei contagiati è di 39 anni ma più di un quarto di loro è under 20, con molti bambini, mentre meno di uno su cinque ha più di 60 anni.

Gli attualmente positivi in regione sono oggi 15.080, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 390 (19 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in più). Numeri che, soprattutto per le terapie intensive, fanno arrivare la Toscana a un passo dalla zona gialla.