19.09.2021 h 15:18 commenti

Covid, calo nei contagi a Prato che ieri era la provincia più colpita d'Italia

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 26 nuovi casi di positività. Purtroppo segnalato anche un decesso

Il Covid fa un'altra vittima a Prato, un uomo di 88 anni che era ricoverato al Santo Stefano. E' la vittima numero 626 nell'area pratese da inizio pandemia. Scendono nuovamente, invece, i contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 26. La speranza è che si inverta il trend che ha portato, nella giornata di ieri sabato 18 settembre, la provincia di Prato ad essere quella con la più alta incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti in tutta Italia. Posizione lasciata oggi a Siracusa.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati invece 418 con un totale di cinque nuovi decessi: tre uomini e due donne con un'età media di 81,2 anni. L'età media dei 418 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

I tamponi analizzati sono stati 8.485 molecolari e 9.391 antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta al 2,3%, mentre sulle prime diagnosi è il 7,3%. I ricoverati Covid negli ospedali toscani continuano a calare: sono 385 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più). A Prato ci sono 63 pazienti Covid al Santo Stefano, otto dei quali in terapia intensiva, e 18 al Centro Pegaso.