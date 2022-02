09.02.2022 h 14:36 commenti

Covid, calano nuovi casi e ricoveri. Altri due anziani pratesi morti in ospedale

Se la curva dei decessi ancora resta alta, per fortuna tutti gli altri indicatori fanno ben sperare e inducono ad un cauto ottimismo: nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 344 in provincia e 4.860 in Toscana su 44.860 test

Sono due anziani, una donna di Poggio a Caiano di 97 anni e un uomo pratese di 88, entrambi deceduti al Santo Stefano, le ultime due vittime del Covid in provincia, con il totale da inizio pandemia che sale a 721 morti. I due decessi rientrano nei 26 totali segnalati oggi per la Toscana nel bollettino della Regione, con un'ìeta media della vittime di 79 anni e mezzo. Ma se la curva dei decessi ancora resta alta, per fortuna tutti gli altri indicatori fanno ben sperare e inducono ad un cauto ottimismo. A partire dai posti letto occupati dai pazienti Covid negli ospedali toscani che oggi sono 1.348, vale a dire ben 26 in meno rispetto a ieri. Di questi sono 96 quelli di terapia intensiva e anche qui si registra il calo di una unità sul giorno precedente. Scendono anche i nuovi casi di positività che, nelle ultime 24 ore, sono stati 344 in provincia e 4.860 in Toscana su 44.860 test di cui 13.461 tamponi molecolari e 31.399 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,83% (63,2% sulle prime diagnosi). Prosegue su ritmi alti il calo delle persone attualmente positive: oggi sono 98.742, -6,2% rispetto a ieri, grazie alle 11.352 dichiarate guarite a tutti gli effetti, con tampone negativo.

