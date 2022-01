10.01.2022 h 12:38 commenti

Covid, calano i tamponi fatti e scendono i nuovi casi ma anche oggi c'è una vittima a Prato

Nelle ultime 24 ore i contagi accertati in provincia sono stati 373 e in tutta la regione 5.790. I decessi segnalati in Toscana sono stati 18. Negli ospedali crescono i ricoveri in area medica e calano quelli in terapia intensiva

Anche oggi è pratese uno dei 18 decessi per Covid accertati in Toscana e segnalati nel consueto bollettino della Regione. Le vittima segnalate sono 11 uomini e 7 donne con un'età media di 80,3 anni. Quella pratese è una donna di 89 anni. Per Prato è il decesso numero 679 da quando è iniziata la pandemia. Negli ospedali della Regione, invece, aumentano i posti letto occupati nei reparti ordinari (1.197, rispetto a ieri 46 in più), mentre diminuiscono di due quelli nelle terapie intensiva, dove oggi ci sono 113 pazienti Covid. A Prato ci sono 65 ricoveri nell'area medica del Santo Stefano dedicata al Covid e 8 in terapia intensiva. Ci sono poi 35 pazienti al Centro Pegaso e 12 nella "bolla" all'interno de La Melagrana di Narnali.

Calano notevolmente i contagi, sia a Prato sia in Toscana, anche in virtù del numero più basso di tamponi analizzato, come avviene sempre durante i giorni festivi. Nelle ultime 24 ore, così, i nuovi casi di positività accertati in provincia sono stati 373. Sono invece 5.790 quelli complessivi in regione su un totale di 30.157 test analizzati, di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in forte calo (erano 12.454), a fronte però di meno della metà di test effettuati (erano 62.104), e il tasso di positività è diminuito leggermente(era 20,05%). L'età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).