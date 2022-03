11.03.2022 h 11:38 commenti

Covid, calano i ricoverati ma c'è un'altra vittima pratese

Al Santo Stefano è deceduto un uomo di 87 anni dopo essersi infettato. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 115 in provincia

Un 87enne residente a Prato e morto al Santo Stefano è l'unico pratese tra i 18 decessi Covid (età media sopra gli 84 anni) segnalati dalla Regione nel quotidiano bollettino che fa il punto sulla pandemia. In provincia è la vittima numero 774 del Covid.

Prosegue intanto la risalita dei contagi alla quale, fortunatamente, corrisponde il progressivo svuotamento degli ospedali, a conferma del fatto che la variante Omicron, seppure più contagiosa è sicuramente meno pericolosa, soprattutto per chi ha fatto il vaccino. Oggi ad esempio sono 30 in meno i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali toscani con il totale che scende a 686. Di questi 42 sono in terapia intensiva, uno in meno rispetto al giorno precedente. a Prato ci sono 46 pazienti al santo Stefano, due dei quali in terapia intensiva, 15 al pegaso e 40 a La Melegrana.

Nelel ultime 24 ore sono stati invece 115 i nuovi casi di positività accertati in provincia di Prato e 3.938 quelli in Toscana su 26.344 test di cui 6.599 tamponi molecolari e 19.745 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,95% (59,7% sulle prime diagnosi).