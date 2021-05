11.05.2021 h 15:21 commenti

Covid, calano i nuovi contagi in Toscana ma Prato è in controtendenza e resta la maglia nera in Italia

Il dato regionale è di un totale di 367 casi rispetto ai 481 di ieri, nell'area pratese invece il numero torna a salire a 72 contro i 67 di 24 ore prima. Due le vittime in provincia

Calano ancora in Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus che sono 367 nelle ultime 24 ore. Ma purtroppo il trend non è seguito da Prato che, anzi, rispetto a ieri fa registrare un piccolo incremento di contagi: oggi sono 72 contro i 67 di ieri. Non accenna quindi a calare la pressione della pandemia sulla nostra provincia che resta quella con la più alta incidenza settimanale secondo i dati del ministero della Sanità. Oggi il dato dei casi ogni centomila abitanti risale a 230, unica provincia in Italia sopra la soglia dei 200 casi.

Un po' meglio sul fronte dei decessi: oggi il bollettino della Regione ne segnala due a Prato (un uomo di 95 anni e una donna di 77), entrambi però risalgono ai giorni scorsi e ancora non erano stati conteggiati. Il totale dele vittime pratesi da inizio pandemia sale quindi a 546. In Toscana, invece, sono stati accertati un totale di 21 decessi.

A livello regionale sono stati 21.913 i test analizzati di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.263 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 195 in terapia intensiva (10 in meno). A Prato ci sono 129 pazienti Covid nell'area medica del Santo Stefano e 16 in terapia intensiva. Per quanto riguarda le cure intermedie, sono occupati 16 posti alla palazzina del vecchio ospedale, 39 sia al Centro Pegaso sia a La Melagrana di Narnali.