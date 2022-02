02.02.2022 h 12:47 commenti

Covid, calano i casi e i ricoveri ma anche oggi c'è una vittima pratese

Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 545 in provincia e 7.758 in tutta la regione. Segnalato il decesso di una donna di 75 anni residente a Montemurlo

Una donna di 75 anni che abitava a Montemurlo è la vittima numero 708 del Covid in provincia di Prato. Il decesso della donna è avvenuto al Santo Stefano dove era stata ricoverata ed è uno dei 33 segnalati in Toscana: 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79,8 anni.

Se purtroppo l'elenco delle vittime non accenna a calare, tutti gli altri parametri della pandemia sono in fase discendente, a partire dai ricoveri negli ospedali della regione che oggi sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (7 in meno).

In calo anche i nuovi contagi sia a Prato, nelle 24 ore sono stati 545, sia in tutta la Toscana con 7.758 casi su 60.475 test di cui 15.587 tamponi molecolari e 44.888 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (67,9% sulle prime diagnosi).