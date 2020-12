15.12.2020 h 14:53 commenti

Covid, cala il numero di nuovi contagiati sia a Prato (12) sia in Toscana

Al dato che conferma la frenata della curva non corrisponde un'analoga discesa dei morti, che sono stati 45 in tutta la regione, tre dei quali a Prato. Una delle vittime pratesi era un medico di 63 anni

Calano in maniera decisa i nuovi casi di contagio da coronavirus, che sono stati appena 12 a Prato (un numero che non si vedeva da settimane così basso) e 332 in tutta la Toscana. Ma purtroppo non accenna a ridursi ancora la curva dei decessi visto che anche oggi il bollettino della Regione segnala 45 nuove vittime del covid in Toscana (età media 82 anni), tre delle quali a Prato. Uno dei morti pratesi è un medico di 63 anni, Riccardo Biagioli, specializzato in medicina legale e assicurativa. E' deceduto all'ospedale di Careggi. Le altre due vittime sono due uomini di 89 e 90 anni, entrambi morti al Santo Stefano.

Intanto c'è da registrare anche oggi il calo dei nuovi positivi di fronte a un totale di 8.572 tamponi analizzati, di cui il 3,9% è risultato positivo. Sono, invece, 2.765 i soggetti testati (di cui il 12% è risultato positivo). A questi si aggiungono i 4.135 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

L'età media dei casi odierni è di 46 anni circa. I guariti crescono dell’1,6% (1.502 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono così oggi 16.264, -7%. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.370 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 214 in terapia intensiva (4 in più). Al Santo Stefano, invece, risultano occupati da pazienti covid 82 dei 106 letti disponibili in area medica e 14 sui venti della terapia intensiva. Al centro La Melagrana di Narnali, invece, ci sono 41 pazienti con un solo letto libero, mentre alla palazzina dell'ex Misericordia e Dolce i pazienti sono 33 su un totale di 36 posti disponibili.