18.12.2021 h 12:43 commenti

Covid, c'è una nuova vittima a Prato. Contagi dimezzati rispetto al giorno precedente

Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i casi di positività accertati nell'area pratese, mentre in Toscana ci sono 1.282 contagiati in più con il tasso di positività che è del 3,4%. Situazione stazionaria negli ospedali

C'è un nuovo decesso per Covid a Prato, il numero 658 da quando è iniziata la pandemia. Si tratta di un uomo di 84 anni di Prato morto al Santo Stefano. È una delle quattro vittime segnalate nel bollettino della Regione: in totale due uomini e due donne con età media di 68 anni e mezzo, residenti oltre che a Prato a Firenze, Pistoia e Pisa.

Scendono invece i nuovi contagi in provincia: nelle ultime 24 ore sono stati 44, quasi la metà rispetto al giorno precedente. In Toscana, invece, i casi di positività al Coronavirus restano in linea con quelli degli ultimi giorni: in totale sono stati 1.282 trovati analizzando oltre 37.500 tamponi. Il tasso di positività è 3,4%, l'11,3% se prendiamo in esame solo le prime diagnosi. L'età media dei nuovi contagiati è di 38 anni e anche oggi quasi uno su quattro ha meno di 20 anni.

Gli attualmente positivi sono oggi 15.889, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 389 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (3 in più).