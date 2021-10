14.10.2021 h 12:49 commenti

Covid, c'è un decesso a Prato: è la prima vittima in questa settimana

I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 15, in linea con i giorni scorsi. L'incidenza settimanale resta così al di sotto della soglia di preoccupazione

Si mantengono costanti su numeri bassi i nuovi contagi da Covid in provincia di Prato, ma oggi purtroppo è stato segnalato un decesso, il numero 642 da inizio pandemia. Si tratta della prima vittima di questa settimana. L'Asl ha comunicato che è un uomo di 86 anni, deceduto a Villa Le Terme.

Venendo ai nuovi casi, invece, questi nelle ultime 24 ore sono stati 15, in linea con gli ultimi giorni. L'incidenza settimanale ogni centomila abitanti resta quindi al di sotto della soglia dei 50 casi.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati invece 229 e oggi si registrano quattro nuovi decessi (compreso quello pratese): un uomo e tre donne con un'età media di 73 anni. Quasi 22mila i tamponi analizzati, l'1% dei quali è risultato positivi. Il tasso sulle prime diagnosi è invece del 3%.

Prosegue il calo degli attualmente positivi in Toscana che sono oggi 5.534, -0,7% rispetto a ieri. E calano anche i pazienti Covid ricoverati negli ospedali: sono 209 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). A Prato ci sono in tutto 19 pazienti Covd: 15 sono al Santo Stefano (uno in terapia intensiva), 4 al Centro Pegaso.