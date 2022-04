20.04.2022 h 14:39 commenti

Covid, c'è anche un pratese di 51 anni tra le vittime in Toscana

L'uomo era ricoverato al Santo Stefano. Prosegue il calo dei ricoverati negli ospedali. Nelle ultime 24 ore tornano a salire i contagi: sono stati 365 a Prato e 6.564 in tutta la regione

C'è anche un pratese di 51 anni tra le 22 vittime del Covid segnalate oggi dalla Regione nel consueto bollettino che fa il punto sulla pandemia. L'uomo era ricoverato al Santo Stefano e l'Asl non ha fornito ulteriori particolari. Sale così a 815 il totale dei decessi in provincia dal marzo 2020 tra le persone infettate dal coronavirus.

Buone notizie arrivano sul fronte dei ricoveri negli ospedali toscani: i pazienti con il Covid sono complessivamente 754 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (6 in meno). Di questi gran parte sono stati ricoverati per altre patologie e solo una volta sottoposti al tampone sono risultati positivi e asintomatici.

Netto rialzo, invece, nei contagi, come era da aspettarsi dopo i numeri molto bassi del ponte pasquale. Nelle ultime 24 ore sono risaliti i tamponi fatti in Toscana che sono stati 39.301, di questi ne sono risultati positivi 365 a Prato e 6.564 in tutta la regione. Il tasso dei nuovi positivi è 16,70%.